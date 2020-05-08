Ошибка грузинской стороны, – Зеленский о негативной реакции на назначение Саакашвили

Президент Украины убежден, что Грузия ошибочно реагирует на назначение Саакашвили председателем исполкома Нацсовета реформ. Зеленский подчеркнул, что у Украины прекрасные отношения с Грузией.

Зеленский отметил, что Украина не будет отзывать своего посла в Грузии для дальнейших консультаций. Об этом президент сказал во время брифинга, передает НАШ.

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Глава Украины добавил, что у Украины с Грузией и грузинским народом прекрасные отношения.

Отношения между нашими странами длиннее любого руководства любой страны. Мне кажется, это ошибка грузинской стороны. Мне кажется, что после консультаций все стороны поймут, что в каждом государстве кадровая политика касается той страны и тех граждан, которые живут в этом государстве,

– подчеркнул Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что назначение Саакашвили это решение украинского руководства и является внутренним вопросом Украины.

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"Господин Саакашвили является гражданином Украины, он имеет украинский паспорт, и я являюсь президентом Украины, который назначил его председателем исполкома совета реформ при президенте Украины. Вот и все", – указал Зеленский.

Что известно о негативной реакции Грузии?

В Грузии сразу раскритиковали вероятность назначения Саакашвили на должности во власти Украины. Власти Грузии заявляли, что это испортит отношения между странами.



Все из-за того, что в Грузии политик находится в розыске. В январе 2018 году суд Грузии заочно приговорил Саакашвили к 3 годам заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.

Назначение Саакашвили: главное

Накануне Саакашвили назначили председателем Исполнительного комитета реформ , который входит в состав Национального совета реформ при президенте Украины. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский 7 мая .

, который входит в состав Национального совета реформ при президенте Украины. Соответствующий Владимир Зеленский . Исполнительный комитет реформ как вспомогательный орган при президенте Украины, основной задачей которого является подготовка предложений по стратегическому планированию реформ, их согласованного внедрения и мониторинг реализации реформ.

как вспомогательный орган при президенте Украины, основной задачей которого является подготовка предложений по стратегическому планированию реформ, их согласованного внедрения и мониторинг реализации реформ. 8 мая министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сообщил, что Тбилиси отзывает своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины. В то же время министр отметил, что, несмотря на решение украинской стороны, "Грузия не рассматривает разрыв дипломатических отношений или пересмотре стратегического партнерства".



Деятельность Саакашвили в Украине / Инфографика 24 канала