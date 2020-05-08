Це помилка, – Зеленський про реакцію Грузії на призначення Саакашвілі

Президент України переконаний, що Грузія помилково реагує на призначення Саакашвілі головою виконкому Нацради реформ. Зеленський наголосив, що в України прекрасні відносини з Грузією.

Зеленський зауважив, що Україна не відкликатиме свого посла у Грузії для подальших консультацій. Про це президент сказав під час брифінгу, передає НАШ.

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Очільник України додав, що в України з Грузією та грузинським народом прекрасні відносини.

Відносини між нашими країнами довші за будь-яке керівництво будь-якої країни. Мені здається, це помилка грузинської сторони. Мені здається, що після консультацій усі сторони зрозуміють, що у кожній державі кадрова політика стосується тієї країни й тих громадян, які живуть в цій державі,

– наголосив Зеленський.

Зеленський підкреслив, що призначення Саакашвілі це рішення українського керівництва і є внутрішнім питанням України.

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"Пан Саакашвілі є громадянином України, він має український паспорт, і я є президентом України, який призначив його головою виконкому ради реформ при президенті України. Ось і все", – вказав Зеленський.

Що відомо про негативну реакцію Грузії?У Грузії одразу розкритикували ймовірність призначення Саакашвілі на посади у владі України. Влада Грузії заявляла, що це зіпсує стосунки між країнами.



Все через те, що у Грузії політик перебуває у розшуку. У січні 2018 року суд Грузії заочно засудив Саакашвілі до 3 років ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.

Призначення Саакашвілі: головне

Напередодні Саакашвілі призначили головою Виконавчого комітету реформ , який входить до складу Національної ради реформ при президенті України. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський 7 травня.

, який входить до складу Національної ради реформ при президенті України. Відповідний Володимир Зеленський Виконавчий комітет реформ – це допоміжний орган при президенті України, основним завданням якого є підготовка пропозицій щодо стратегічного планування реформ, їх узгодженого впровадження та моніторинг реалізації реформ.

– це допоміжний орган при президенті України, основним завданням якого є підготовка пропозицій щодо стратегічного планування реформ, їх узгодженого впровадження та моніторинг реалізації реформ. 8 травня міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані повідомив, що Тбілісі відкликає свого посла в Києві для консультацій у зв'язку з призначенням Саакашвілі на посаду глави виконавчого комітету реформ при президенті України. Водночас міністр зазначив, що, попри рішення української сторони, "Грузія не розглядає розрив дипломатичних відносин або перегляд стратегічного партнерства".



Діяльність Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу