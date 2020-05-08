Це помилка, – Зеленський про реакцію Грузії на призначення Саакашвілі
Президент України переконаний, що Грузія помилково реагує на призначення Саакашвілі головою виконкому Нацради реформ. Зеленський наголосив, що в України прекрасні відносини з Грузією.
Зеленський зауважив, що Україна не відкликатиме свого посла у Грузії для подальших консультацій. Про це президент сказав під час брифінгу, передає НАШ.
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Очільник України додав, що в України з Грузією та грузинським народом прекрасні відносини.
Відносини між нашими країнами довші за будь-яке керівництво будь-якої країни. Мені здається, це помилка грузинської сторони. Мені здається, що після консультацій усі сторони зрозуміють, що у кожній державі кадрова політика стосується тієї країни й тих громадян, які живуть в цій державі,
– наголосив Зеленський.
Зеленський підкреслив, що призначення Саакашвілі це рішення українського керівництва і є внутрішнім питанням України.
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"Пан Саакашвілі є громадянином України, він має український паспорт, і я є президентом України, який призначив його головою виконкому ради реформ при президенті України. Ось і все", – вказав Зеленський.
Що відомо про негативну реакцію Грузії?У Грузії одразу розкритикували ймовірність призначення Саакашвілі на посади у владі України. Влада Грузії заявляла, що це зіпсує стосунки між країнами.
Все через те, що у Грузії політик перебуває у розшуку. У січні 2018 року суд Грузії заочно засудив Саакашвілі до 3 років ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.
Призначення Саакашвілі: головне
- Напередодні Саакашвілі призначили головою Виконавчого комітету реформ, який входить до складу Національної ради реформ при президенті України. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський 7 травня.
- Виконавчий комітет реформ – це допоміжний орган при президенті України, основним завданням якого є підготовка пропозицій щодо стратегічного планування реформ, їх узгодженого впровадження та моніторинг реалізації реформ.
- 8 травня міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані повідомив, що Тбілісі відкликає свого посла в Києві для консультацій у зв'язку з призначенням Саакашвілі на посаду глави виконавчого комітету реформ при президенті України. Водночас міністр зазначив, що, попри рішення української сторони, "Грузія не розглядає розрив дипломатичних відносин або перегляд стратегічного партнерства".