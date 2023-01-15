Российские захватчики дошли до той стадии, когда уже даже не пытаются оправдывать свои действия. Такое мнение 24 Каналу выразил бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

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По его словам, раньше для того, чтобы оправдать удары по гражданским объектам, российская пропаганда придумывала чепуху вроде "штабов националистов" в жилых домах. Теперь россияне даже не пытаются скрывать свои преступления.

Сейчас Россия входит в стадию открытого террора, даже не маскируя свои намерения. Это тактика безысходности и тактика слабаков,

– подчеркнул Ступак.

Он добавил, что Россия показывает себя как слабую страну, у которой не осталось никаких других аргументов.

"Окружение пытается быть на одной волне с Путиным"

Усиливая террор против украинцев, страна-террорист только усугубляет свое положение. Ведь такие действия России только побуждают Запад еще больше поддерживать Украину, в том числе предоставлять больше оружия.

Однако российский диктатор Владимир Путин вряд ли осознает это. А в его окружении нет людей, которые могут открыть ему глаза.

Вокруг Путина больше нет людей, которые могут ему сказать что-то, не соответствующее его мировоззрению. Его окружение уже длительное время – примерно лет 15 – пытается максимально резонировать со своим шефом,

– отметил Ступак.

По словам бывшего сотрудника СБУ, например, если глава Кремля говорит, что за всеми процессами в мире стоит Госдеп США, то приближенные к нему люди должны разделять это мнение. Если же они не согласны, то быстро теряют благосклонность диктатора.

"Люди из окружения Путина пытаются быть с ним на одной волне, чтобы оставаться в этой системе. В результате такой селекции за 15 лет не осталось ни одного человека, который может сказать Путину, что он неправ или поступает неправильно", – сказал Ступак.

Иван Ступак рассказал об особенностях окружения Путина: смотрите видео

Единственный человек, который мог противоречить Путину

Бывший сотрудник СБУ рассказал, что единственным человеком, который мог спорить с Путиным, был эксглава Счетной палаты России Алексей Кудрин. В декабре 2022 года он покинул работу чиновника и стал советником по корпоративному развитию в компании "Яндекс".

"Кудрин – последний, кто мог сказать Путину лично: "Вы делаете неправильно". Сейчас таких людей в окружении диктатора уже нет", – отметил Ступак.

Положение Владимира Путина: коротко