Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его словам, ощущение неотвратимости поражения у Путина может возникнуть после последовательных успехов Вооруженных Сил Украины на поле боя.
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Впрочем, это будет один из самых опасных моментов в войне. Тогда российский диктатор может вовсю включить ядерный шантаж.
Тогда будет самый опасный момент в войне. Тогда, по моему мнению, очень хочу ошибиться, Путин действительно начнет ядерный шантаж. Не только слова, но и действия. Приведение в готовность, перемещение ракет из шахты в шахту, тренировочные пуски баллистических ракет и т.п.
– считает Гудков.
Понятно, что мировое сообщество будет жестко реагировать на ядерный шантаж Путина.
Гудков предположил, когда будет самый опасный момент в войне: смотрите видео
Россией управляют отмороженные параноики
Россия продолжит наносить ракетные удары по городам Украины. Как подчеркнул Гудков, в Кремле сидят не только военные преступники, но и одновременно отмороженные параноики, руководствующиеся безумной логикой.
Они уверены, что все делают правильно. В Кремле надеются, что из-за ударов по критической инфраструктуре украинский народ устанет и начнет требовать от президента Зеленского закончить войну.
Они будут продолжать это делать. Потому что Путин считает, что только так он исчерпает терпение украинского народа. Почему-то он уверен, что Запад тоже устанет от помощи Украины. Это безумная логика. Он здесь напоминает Гитлера. И Путин закончит как Гитлер,
– подчеркнул Гудков.
Потери врага по состоянию на 15 января
- Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать российских оккупантов. По состоянию на 15 января Россия уже потеряла 115290 своих солдат.
- За прошедшие сутки, 14 января, ВСУ отправили на "концерт Кобзона" еще 630 захватчиков.
- Кроме того, россияне уже потеряли 3106 танков, 6183 боевых бронированных машин, 2094 артиллерийские системы, 437 РСЗО и т.д.