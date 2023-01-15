Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. За його словами, відчуття невідворотності поразки в Путіна може з'явитися після послідовних успіхів Збройних Сил України на полі бою.

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Утім, це буде дин із найнебезпечніших моментів у війні. Тоді російський диктатор може на повну увімкнути ядерний шантаж.

Тоді буде найнебезпечніший момент у війні. Тоді, на мій погляд, дуже хочу помилитися, Путін дійсно почне ядерний шантаж. Не лише слова, а й дії. Приведення в готовність, переміщення ракет з шахти в шахту, тренувальні пуски балістичних ракет тощо,

– вважає Гудков.

Зрозуміло, що світова спільнота буде жорстко реагувати у відповідь на ядерний шантаж Путіна.

Гудков припустив, коли буде найнебезпечніший момент у війні: дивіться відео

Росією керують відморожені параноїки

Росія продовжить завдавати ракетні удари по містах України. Як підкреслив Гудков, в Кремлі сидять не лише воєнні злочинці, але й водночас відморожені параноїки, які керуються божевільною логікою.

Вони переконані, що все роблять правильно. В Кремлі сподіваються, що через удари по критичній інфраструктурі український народ таки втомиться і почне вимагати від президента Зеленського закінчити війну.

Вони продовжуватимуть це робити. Бо Путін вважає, що лише так він вичерпає терпіння українського народу. Чомусь він впевнений, що Захід теж втомить від допомоги Україні. Це – божевільна логіка. Він тут нагадує Гітлера. І Путін закінчить як Гітлер,

– наголосив Гудков.

Втрати ворога станом на 15 січня