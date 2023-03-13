Запад не может ненавидеть 140 миллионов человек

Парадокс, но сильнее украинцев присуждение этого Оскара может разозлить только людей, которые живут в Кремле.

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В чем тогда проблема?

Проблема в наших ожиданиях. Многие украинцы ожидают, что люди из Голливуда внезапно начнут относиться к России, как к проклятому месту, где проблема не в царе, диктаторе, генералиссимусе, а в том, что это просто больная империя и все люди – зомби.

Проблема в том, что мы хотим от Голливуда, чтобы он ненавидел всех россиян, как это делают украинцы.

Украинцы хотят, чтобы Запад безальтернативно выбрал вариант разрушения России и ее распада на десятки государств.

Проблема в том, что украинцы хотят, чтобы американцы так же ненавидели россиян, как и мы. Но пока российские бомбы не падают на американские города, это невозможно.

Мы хотим, чтобы Запад принял украинское мировоззрение на свое.

Мы хотим, чтобы они не искали света в темной стране.

Но это невозможно. Никогда западные интеллектуалы не примут эту парадигму. Никогда. Их позиция ясна как с рациональной точки зрения, так и с эмоциональной. Для Запада гораздо лучшим вариантом завершения войны был бы переворот в Кремле, в результате которого к власти пришел бы Алексей Навальный. Война завершилась бы. Россия стала бы союзником США против Китая.

Навальный также это понимает и потому презентовал план завершения войны, где говорит о выводе российских войск, в том числе из Крыма, и о выплате репараций Украине. Полностью идя в фарватере западного мейнстрима.

Кстати, с точки зрения рационализма, если мы не рассматриваем реальный сценарий распада России, то и для Украины это было бы лучшим вариантом. Конечно, вероятность такого варианта очень низкая. Поддержка Навального в России неизвестна, а влияние сейчас близко к нулю. Но ведь мы говорим о лучшем варианте, а не наиболее вероятном.

Навальный не стал хорошим. Навальный политик. И нам безразлично – хороший он или плохой. Нам не важно, что он любит. Нам важно, что он публично говорит, какую позицию демонстрирует и как себя ведет.

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И да, Запад не хочет и не захочет распада России. Это нужно понимать. Это ведь несет слишком много рисков и слишком много неопределенности.

Если мы смотрим на это с точки зрения Запада, где и вручают Оскар, то в чем проблема с вручением премии документальному фильму о Навальном? Тем более что это очень инерционная история.

Этот фильм начали делать еще до войны. Это долгий процесс. Делали его профессионалы, поэтому продукт должен быть качественным. В нем страдает российская оппозиция, страдает Навальный. Это очень кинематографическая история. Голливуд любит спасать кого-то от страданий. Любит сочувствовать. Навальному и его истории легко сочувствовать и восхищаться, если вы не украинцы. Но в Голливуде в основном не украинцы.

Да, украинцы страдают гораздо больше, чем российская оппозиция. Просто еще никто не успел снять об этом качественное кино с бюджетом, который могут себе позволить "монстры" из Голливуда. Вот и все. Еще будет церемония "Оскар", на которой среди документальных фильмов победит кино об Украине. Просто его еще не сняли. Не успели. Может быть, оно только планируется. Может быть, оно уже снимается.

То, что на Оскар не пускают выступление президента Владимира Зеленского, говоря, что оно слишком белый, как и все украинцы, – так это история не об Украине, а о противостоянии внутри США. Это не наша проблема, а их.

Западный интеллектуал никогда не примет историю о том, что все 140 миллионов должны просто исчезнуть. Это не гуманно. Западная интеллектуальная тусовка сейчас очень гуманна. И это не о коллективной вине, потому что россияне могут быть с точки зрения голливудского интеллектуала и виновными, и жертвами. Здесь нет парадокса.

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Фильм о Навальном – удар по российской пропаганде

Учимся работать с собственными ожиданиями. Нужно понять, что мир нам не должен. Не мы, в Украине, являемся аудиторией этого фильма, которая в результате получения Оскара вырастет на порядок. Порадуемся тому, как это сейчас злит бункерного деда, который боится Навального и любого, кто может претендовать на его трон и бункер.

Владимир Путин получил еще один удар. Удар внутри, где благодаря этому фильму фигура Навального вырастет, и Путин начнет больше переживать из-за того, что кто-то из его приспешников может поставить на Навального. Удар и по российской пропаганде, которая очень эффективна в Индии и Латинской Америке. Такое кино, такая Россия и такой Путин – это удар. Путину болит, а это в наших интересах.