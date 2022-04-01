Осколочные ранения и травмы глаз: на Луганщине провели 18 сложных операций раненым детям
Источник:телеграм Сергея Гайдая
В результате атак российских оккупантов, на Луганщине серьезные травмы получают дети. За месяц в больницах области провели 18 сложных операций с тяжелыми ранениями.
В больницы дети попадают с множественными ранениями и травмами. Об этом заявил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.
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В каком состоянии маленькие пациенты
Сергей Гайдай заявил, что врачи на Луганщине провели 18 сложных операций. У детей множественные осколочные ранения, минно-взрывные травмы, ранения лица и глаз. Всем им оказывают помощь хирурги.
Маленьким пациентам неоднократно специалисты делали зашивание ран всего тела: лица, конечностей, брюшной полости, изъятие осколков, иммобилизацию переломов. Также было сделано несколько сверхсложных операций,
– заявил Гайдай.
Врачи поделились историями о героизме родителей в спасении своих детей. Например, в Рубежном отец закрыл собой 12-летнего сына и получил тяжелые ранения. Однако парню эти травмы стоили бы жизни.
Однако в области есть много трагических случаев. Например, беременная женщина с 7-летней дочерью переехали из Рубежного в село возле Кременной, однако там они погибли после авиаудара.
Часто дети получают ранения, которые не совместимы с жизнью. С начала войны на Луганщине погибли 29 детей.
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