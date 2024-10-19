К сожалению, в Дарницком районе столицы есть пострадавшая. Женщину ранило в собственном доме, сообщил мэр города Виталий Кличко.

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Во время атаки врага в Киеве пострадала женщина

В Дарницком районе столицы во время вражеской атаки пострадала женщина,

– говорится в сообщении.

Виталий Кличко отметил, что женщину госпитализировали и оперируют. Он рассказал детали ситуации.

По словам городского головы Киева, небольшой обломок БпЛА попал в помещение женщины через окно балкона. Он добавил, что других повреждений в многоквартирном доме нет.

Добавим, что в Киевской городской военной администрации сообщили о последствиях атаки дронов на регион.

Так, в результате ночной атаки ударных БпЛА врага на Киев в Днепровском районе поврежден фасад дома. Молодая женщина получила серьезное ранение нижней конечности. В Дарницком районе обломками повреждены припаркованные автомобили. Без пострадавших.