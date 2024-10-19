На жаль, у Дарницькому районі столиці є постраждала. Жінку поранило у власному помешканні, повідомив мер міста Віталій Кличко.

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Під час атаки ворога у Києві постраждала жінка

У Дарницькому районі столиці під час ворожої атаки постраждала жінка,

– ідеться в повідомленні.

Віталій Кличко зазначив, що жінку госпіталізували та оперують. Він розповів деталі ситуації.

За словами міського голови Києва, невеличкий уламок БпЛА потрапив у помешкання жінки через вікно балкона. Він додав, що інших ушкоджень у багатоквартирному будинку немає.

Додамо, що в Київській міській військовій адміністрації повідомили про наслідки атаки дронів на регіон.

Так, внаслідок нічної атаки ударних БпЛА ворога на Київ у Дніпровському районі пошкоджено фасад будинку. Молода жінка отримала серйозне поранення нижньої кінцівки. У Дарницькому районі уламками пошкоджено припарковані автомобілі. Без потерпілих.