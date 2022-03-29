Ослаблен и дезориентирован, – в Генштабе ВСУ оценили состояние дел в рядах врага

29 марта 2022 , 01:45
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Источник:

Генштаб ВСУ

Вооруженные Силы Украины продолжают действовать эффективно и беспощадно уничтожают российских оккупантов. Враг ослаблен и дезориентирован.

В то же время, значительная его часть отрезана от логистического обеспечения и основных сил. Об этом в ночь на 29 марта сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Снижение боевого потенциала подразделений противника командование оккупационных войск пытается компенсировать неизбирательным огнем артиллерии и нанесением ракетно-бомбовых ударов, уничтожая таким образом инфраструктуру украинских городов,
– добавили в Генштабе.

Потери России в войне против Украины

  • Личный состав – 17 тысяч человек;
  • Танки – 586 единиц;
  • Боевые бронированные машины – 1694 единицы;
  • Артиллерийские системы – 302 единицы;
  • РСЗО – 95 единиц;
  • Средства ПВО – 54 единицы;
  • Самолет – 123 единицы;
  • Вертолет – 127 единиц;
  • Автомобильная техника – 1150 единиц;
  • Корабли/катера – 7 единиц;
  • Цистерн с топливом – 73 единицы;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 66 единиц;
  • Специальная техника – 21 единица;
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 единицы.

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Автор: Олег Васьків