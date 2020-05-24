Ослабление карантина для церкви: как прихожане нарушают правила

С 22 мая храмы постепенно начали впускать прихожан внутрь. Для этого правительство рекомендовало церквям обеспечивать необходимую дистанцию, установить дезинфекторы, а люди должны быть только в масках.

Корреспонденты 24 канала проверили, добросовестно ли верующие придерживаются всех этих правил.

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Тернополь

Накануне выходных власть Тернопольщины рекомендовала церквам открыть двери для прихожан только с 1 июня. Но многие храмы Тернополя открылись уже сегодня, в частности Кафедральный собор.

В храме повсюду висят напоминания о важности социальной дистанции, а при входе стоят антисептики.

А вот в православной церкви, которая находится в центре Тернополя, большинство верующих во время службы стояли без защитных масок и без соблюдения социальной дистанции.

Харьков

Люди на службе / Скриншот с видео

Десятки людей пришли и на воскресную службу в храм Московского патриархата – Свято-Покровский мужской монастырь в Харькове. Антисептики есть, прихожане в масках, но необходимой дистанции между людьми нет. Не убрали также иконы.

Воскресная служба / Скриншот с видео

"Целовать иконы разрешается, но возле икон стоят дежурные. По возможности дезинфицируем после каждого человека", – сообщил наместник Свято-Покровского мужского монастыря Архимандрит Нестор

Херсон

Храм ПЦУ в Херсоне весь период карантина был закрыт для верующих, богослужения проводились исключительно онлайн. Так было даже на Пасху, несмотря на то, что большинство херсонских храмов устроили массовые службы. Верующий Вячеслав карантин воспринял с пониманием.

Знаете, жизнь человека, прежде всего она должна быть важнее, чем какие-то неудобства, что там мы в масках,

– заявил верующий Вячеслав Григорьев.

Иконы в храме есть, но целовать их запрещено. Настоять храма Святой Александры военный капеллан Андрей Калита не скрывает – карантин заставил пересмотреть давно устаревшие нормы богослужений. В частности, относительно причастия.

"Многие люди не приходили к причастию или приходили очень редко. Потому что одна ложечка и у кого-то возникали какие-то определенные опасения. Этот карантин дал нам возможность, такое благословение небес, сделать то, что мы давно не могли сделать. У нас в храме одноразовые ложечки и я даже вижу, что сейчас уже люди, которые в прошлом году причащались очень редко, уже приходят в церковь и принимают святое причастие", – пояснил настоятель храма Святой мученицы царицы Александры ПЦУ протоиерей Андрей Калита.

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Согласно распоряжению Кабмина разрешается проведение богослужений с участием не более одного человека на 10 квадратных метров. Священнослужителей просят призвать верующих соблюдать социальную дистанцию как внутри, так и на улице. Также рекомендовано обеспечить храмы антисептиками и масками.

Коронавирус и церкви