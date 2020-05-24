Послаблення карантину для церкви: як парафіяни порушують правила

З 22 травня храми поступово почали впускати парафіян всередину. Для цього уряд рекомендував церквам забезпечувати необхідну дистанцію, встановити дезінфектори, а люди повинні бути тільки у масках.

Кореспонденти 24 каналу перевірили, чи сумлінно віряни дотримуються усіх цих правил.

Цікаво ПЦУ відновлює богослужіння: правила відвідування храмів

Тернопіль

Напередодні вихідних влада Тернопільщини рекомендувала церквам відкрити двері для парафіян тільки з 1 червня. Але чимало храмів Тернополя відчинились вже сьогодні, зокрема Катедральний собор.

У храмі повсюди висять нагадування про важливість соціальної дистанції, а при вході стоять антисептики.

А от у православній церкві, яка знаходиться в центрі Тернополя, більшість вірян під час служби стояли без захисних масок і без дотримання соціальної дистанції.

Харків

Люди на службі / Скриншот з відео

Десятки людей прийшли і на недільну службу до храму Московського патріархату – Свято-Покровського чоловічого монастиря у Харкові. Антисептики є, парафіяни у масках, але необхідної дистанції між людьми немає. Не прибрали також ікони.

Недільна служба / Скриншот з відео

"Цілувати ікони дозволяється, але біля ікон стоять чергові. По можливості дезінфікуємо після кожної людини", – повідомив намісник Свято-Покровського чоловічого монастиря Архімандрит Нестор

Херсон

Храм ПЦУ у Херсоні увесь період карантину він був зачинений для вірян, богослужіння проводились виключно онлайн. Так було навіть на Великдень, попри те, що більшість херсонських храмів влаштували масові служби. Вірянин В’ячеслав карантинні обмеження сприйняв із розумінням.

Знаєте, життя людини, передусім воно повинно бути важливішим, чим якісь незручності, що там ми в масках,

– заявив вірянин В’ячеслав Григор’єв.

Ікони в храмі є, але цілувати їх заборонено. Настоять храму Святої Олександри військовий капелан Андрій Калита не приховує – карантин змусив переглянути давно застарілі норми богослужінь. Зокрема, щодо причастя.

"Багато людей не приходили до причастя або приходили дуже рідко. Тому що одна ложечка і в когось виникали якісь певні побоювання. Цей карантин дав нам можливість, таке благословення небес, зробити те, що ми давно не могли зробити. У нас в храмі одноразові ложечки і я навіть бачу, що зараз вже люди, які минулого року причащалися дуже рідко, вже приходять до церкви і приймають святе причастя", – пояснив настоятель храму Святої мучениці цариці Олександри ПЦУ протоієрей Андрій Калита.

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Згідно з розпорядженням Кабміну дозволяється проведення богослужінь за участю не більше однієї людини на 10 квадратних метрів. Священнослужителів просять закликати вірян дотримуватися соціальної дистанції як всередині, так і на вулиці. Також рекомендовано забезпечити храми антисептиками та масками.

Коронавірус і церкви