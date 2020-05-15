Ослабление карантина: как следует действовать Украине на основе европейского опыта

Сдержать коронавирус помогла самоизоляция стран Европы. Правда, такая ситуация существенно повлияла на экономику. Если спешить с смягчениями, можно получить вторую и третью волну заболевания коронавирусом. А если быть очень медленным – под угрозой окажется психологическое состояние людей.

Об этом говорили во время виртуальной встречи с руководителями правительств государств-членов Центральной Европейской инициативы. Участие в мероприятии принял также украинский премьер Денис Шмыгаль. Соответствующее его сообщение появилось в телеграме.

Важно ВОЗ: Европа должна готовиться ко второй и третьей смертельным волнам COVID-19

Главный месседж встречи

По словам Шмыгаля, участники мероприятия сошлись во мнении:

Если спешить, можно получить вторую и третью волну заболевания коронавирусом.

Если быть очень медленным, тогда под угрозой окажется психологическое состояние граждан.

Поэтому важно найти баланс между этим.

Какие проблемы подняли участники встречи

Основная тема мероприятия – взаимодействие в условиях пандемии коронавируса.

В ее рамках участники обсудили:

Пути открытия границ, в частности для восстановления туристической отрасли.

Важность объединения и скоординированных действий.

Уменьшение негативных социально-экономических последствий пандемии коронавируса в центральных и юго-восточных европейских странах.

В итоге участники приняли Совместное заявление о признании беспрецедентного вызова для региона Центральной и Юго-Восточной Европы из-за пандемии коронавируса.

На чем акцентировал Денис Шмыгаль

Украина продолжает реализацию системных реформ.

Сотрудничество между странами-участниками ЦЕИ является самым важным.

Украина – готова к сотрудничеству в области научных обменов, исследований и разработок, чтобы достичь быстрых результатов в создании эффективной медицины против COVID-19 и вакцины для борьбы с вирусом,

– заметил Шмыгаль.

Подробнее о встрече глав правительств государств-членов ЦЕИ

Председательствовала на ней Черногория.

С инициативой ее проведения выступили Исполнительный секретариат ЦЕИ и Европейский региональный офис ВОЗ.

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Что такое Центрально-европейская инициатива (ЦЕИ)?

Это региональная организация стран Центральной и Восточной Европы. Ее деятельность направлена на налаживание многостороннего сотрудничества в политической, социально-экономической, научной и культурной сферах. Также страны-члены на этой основе стремятся к укреплению стабильности и безопасности в регионе.



В состав ЦЕИ входит 17 стран, в том числе 10 стран-членов ЕС. Это Албания, Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чешская Республика, Венгрия, Италия, Македония, Молдова, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Черногория и Украина.

Какова ситуация с коронавирусом в Европе

Сегодня европейские страны находятся среди лидеров по числу инфицированных. В частности, в первую шестерку входят Великобритания (более 234 тысяч зараженных), Испания (почти 230 тысяч человек), Италия (более 223 тысяч), и Франция (примерно 179 тысяч больных).

Что касается смертности, то среди лидеров находятся Великобритания (почти 34 тысячи жертв), Италия (более 31 тысячи умерших), Испания (почти 27,5 тысячи), Франция (27,4 тысячи).

Правда, несмотря на такую ​​неутешительную статистику, многие страны объявили об ослаблении карантинных ограничений. Первыми об этом заговорили Австрия и Норвегия, а затем к ним присоединились Чехия и Дания.

Кроме того, некоторые страны вскоре откроют свои границы для иностранных посетителей.

Когда и какие страны планируют открывать границы / Инфографика 24 канала