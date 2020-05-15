Послаблення карантину: як слід діяти Україні на основі європейського досвіду

Стримати коронавірус допомогла самоізоляція країн Європи. Щоправда, така ситуація суттєво вплинула на економіку. Якщо поспішати з пом'якшеннями, можна отримати другу та третю хвилю захворювання на коронавірус. А якщо бути дуже повільним – під загрозою опиниться психологічний стан людей.

Про це говорили під час віртуальної зустрічі з очільниками урядів держав-членів Центральної Європейської ініціативи. Участь у заході взяв також український прем’єр Денис Шмигаль. Відповідний його допис з’явився у телеграмі.

Важливо ВООЗ: Європа повинна готуватися до другої та третьої смертельних хвиль COVID-19

Головний меседж зустрічі

За словами Шмигаля, учасники заходу зійшлися на думці:

Якщо поспішати, можна отримати другу й третю хвилю захворювання на коронавірус.

Якщо бути дуже повільним, тоді під загрозою опиниться психологічний стан громадян.

Тому важливо знайти баланс між цим.

Які проблеми порушили учасники зустрічі

Основна тема заходу – взаємодія в умовах пандемії коронавірусу.

У її межах учасники обговорили:

Шляхи відкриття кордонів, зокрема для відновлення туристичної галузі.

Важливість об’єднання та скоординованих дій.

Зменшення негативних соціально-економічних наслідків пандемії коронавірусу в центральних і південно-східних європейських країнах.

У підсумку учасники ухвалили Спільну заяву про визнання безпрецедентного виклику для регіону Центральної та Південно-Східної Європи через пандемію коронавірусу.

На чому акцентував Денис Шмигаль

Україна продовжує реалізацію системних реформ.

Співробітництво між країнами-учасниками ЦЄІ є надважливим.

Україна – готова до співпраці в галузі наукових обмінів, досліджень та розробок, щоб досягнути швидких результатів у створенні ефективної медицини проти COVID-19 та вакцини для боротьби з вірусом,

– зауважив Шмигаль.

Детальніше про зустріч голів урядів держав-членів ЦЄI

Головувала на ній Чорногорія.

З ініціативою щодо її проведення виступили Виконавчий секретаріат ЦЄІ та Європейський регіональний офіс ВООЗ.

Цікаво Безкоштовний проїзд та довші поїзди: як у світі "перезапускають" громадський транспорт

Що таке Центральноєвропейська ініціатива (ЦЄІ)? Це регіональна організацієя країн Центральної та Східної Європи. Її діяльність є спрямованою на налагодження багатостороннього співробітництва у політичній, соціально-економічній, науковій та культурній сферах. Також країни-член на цій основі прагнуть до зміцнення стабільності та безпеки в регіоні.



До складу ЦЄІ входить 17 країн, зокрема 10 країн-членів ЄС. Це Албанія, Білорусь, Боснія та Герцеговина, Болгарія, Хорватія, Чеська Республіка, Угорщина, Італія, Македонія, Молдова, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Чорногорія та Україна.

Якою є ситуація з коронавірусом у Європі

Сьогодні європейські країни перебувають серед лідерів за числом інфікованих. Зокрема, до першої шістки входять Велика Британія (понад 234 тисяч заражених), Іспанія (майже 230 тисяч осіб), Італія (понад 223 тисячі), і Франція (приблизно 179 тисяч хворих).

Щодо смертності, то серед лідерів перебувають Велика Британія (майже 34 тисячі жертв), Італія (понад 31 тисяча померлих), Іспанія (майже 27,5 тисяч), Франція (27,4 тисячі).

Щоправда, попри таку невтішну статистику, багато країн оголосили про послаблення карантинних обмежень. Першими про це заговорили Австрія та Норвегія, а згодом до них долучилися Чехія та Данія.

Крім того, деякі країни невдовзі відкриють свою кордони для іноземних відвідувачів.



Коли та які країни планують відкривати кордони / Інфографіка 24 каналу