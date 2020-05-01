Ослабление карантина: какова ситуация на рынках Киева и Львова
С 1 мая в Украине снова заработают свыше 280 крытых продовольственных рынков. В Министерстве здравоохранения разработали определенные требования. За нарушение правил торговые точки или даже весь рынок закроют на неделю.
О том, какая ситуация сейчас на рынках Киева и Львова – узнавали журналисты 24 канала.
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Ситуация в Киеве
Журналисты успели побывать на Владимирском, Бессарабском и Житнем рынках. Несмотря на разрешение правительства, они пока не работают. Предприниматели рассказали, что ждут разрешения городских властей, поскольку нужно тщательно подготовиться, чтобы его получить.
Соблюдение требований рынки будет контролировать Госпродпотребслужба, в частности:
- допускать на территорию рынка только после температурного скрининга;
- все продавцы и покупатели должны быть в защитных масках;
- на входе обязательно должны стоять антисептики;
- владельцы торговых точек должны установить защитные экраны между продавцами и покупателями;
- покупатели должны соблюдать социальную дистанцию.
- расстояние между рабочими местами должно быть больше, чем 3 метра.
Некоторые покупатели ждут открытия рынков, другие же – против скопления людей. В целом планируют открыть более 30 рынков в Киеве. Они должны начать работать с 4 мая.
Справка. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко уточнил, что если рынок нарушит эти требования, то он сможет открыться не ранее чем через 7 дней. Но это произойдет при условии, что руководство рынка устранит все нарушения.
При каких условиях может работать рынок / Инфографика 24 канала
Ситуация во Львове
Возле Галицкого рынка Львова сформировалась очередь из первых покупателей. Сейчас там только готовятся к приему посетителей – перед открытием администрация проводила дезинфекцию рынка.
Мы делали санитарную уборку, красили, закрывали пленкой прилавки. Решили сегодня открыть рынок, чтобы люди имели возможность покупать продукты,
– отметил директор Галицкого рынка Юрий Путас.
На рынке работает только продовольственный сектор. Все продавцы – в перчатках и масках, а на прилавках есть антисептики. Также на рынок будут запускать не более, чем 10 – 12 человек, а на всей территории правоохранители следят за соблюдением карантина.
Смотрите видео: ситуация на рынках Львова и Киева
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