Ослабление карантина: какова ситуация на рынках Киева и Львова

С 1 мая в Украине снова заработают свыше 280 крытых продовольственных рынков. В Министерстве здравоохранения разработали определенные требования. За нарушение правил торговые точки или даже весь рынок закроют на неделю.

О том, какая ситуация сейчас на рынках Киева и Львова – узнавали журналисты 24 канала.

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Ситуация в Киеве

Журналисты успели побывать на Владимирском, Бессарабском и Житнем рынках. Несмотря на разрешение правительства, они пока не работают. Предприниматели рассказали, что ждут разрешения городских властей, поскольку нужно тщательно подготовиться, чтобы его получить.

Соблюдение требований рынки будет контролировать Госпродпотребслужба, в частности:

допускать на территорию рынка только после температурного скрининга;

все продавцы и покупатели должны быть в защитных масках;

на входе обязательно должны стоять антисептики;

владельцы торговых точек должны установить защитные экраны между продавцами и покупателями;

покупатели должны соблюдать социальную дистанцию.

расстояние между рабочими местами должно быть больше, чем 3 метра.

Некоторые покупатели ждут открытия рынков, другие же – против скопления людей. В целом планируют открыть более 30 рынков в Киеве. Они должны начать работать с 4 мая.

Справка. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко уточнил, что если рынок нарушит эти требования, то он сможет открыться не ранее чем через 7 дней. Но это произойдет при условии, что руководство рынка устранит все нарушения.



При каких условиях может работать рынок / Инфографика 24 канала

Ситуация во Львове

Возле Галицкого рынка Львова сформировалась очередь из первых покупателей. Сейчас там только готовятся к приему посетителей – перед открытием администрация проводила дезинфекцию рынка.

Мы делали санитарную уборку, красили, закрывали пленкой прилавки. Решили сегодня открыть рынок, чтобы люди имели возможность покупать продукты,

– отметил директор Галицкого рынка Юрий Путас.

На рынке работает только продовольственный сектор. Все продавцы – в перчатках и масках, а на прилавках есть антисептики. Также на рынок будут запускать не более, чем 10 – 12 человек, а на всей территории правоохранители следят за соблюдением карантина.

Смотрите видео: ситуация на рынках Львова и Киева



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