В Осло мужчина с ножом угрожал прохожим, его застрелила полиция: видео с места событий
Источник:AP
В столице Норвегии мужчина, вооруженный ножом, бросался на прохожих. Он ранил правоохранителя, после чего его застрелили полицейские.
В полиции говорят, что, скорее всего, мужчина действовал самостоятельно, поэтому нет оснований думать, что опасность до сих пор существует.
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Личность злоумышленника уже установили
Правоохранители отметили, что уже установили личность нападавшего и узнали информацию о его прошлом. СМИ обнародовали видео с места событий. На нем видно, что мужчина обнажен по пояс и размахивает ножом.
Нападавшего сбили патрульной машиной
Сообщение о нападавшем поступило в полицию утром. Ближайший патруль полиции загнал нападавшего в угол между зданиями и даже сбил машиной. В ответ мужчина бросился к дверям машины и открыл их.
Единственным пострадавшим оказался полицейский, его ранение – нетрудное. Правоохранители выстрелили в нападавшего несколько раз, в больнице он умер.Обратите внимание! По сообщению свидетелей событий, было произведено 6 выстрелов. Выяснять, было ли правомерным применение оружия правоохранителями, будет Норвежское бюро расследований.
Смотрите видео нападения с Осло / видео 18+:
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В октябре в Норвегии произошло массовое убийство
Отметим, что 13 октября мужчина с луком и ножом напал на жителей города Конгсберг, недалеко от Осло. Жертвами массового убийства стали 5 человек, у еще троих – тяжелые ранения. Как сообщили в полиции, погибших убили не стрелы, а именно нож.