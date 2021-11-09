У поліції кажуть, що, швидше за все, чоловік діяв самостійно, отож немає підстав думати, що небезпека досі існує.
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Особу зловмисника вже встановили
Правоохоронці зазначили, що вже встановили особу нападника та дізнались інформацію про його минуле. ЗМІ оприлюднили відео з місця подій. На ньому видно, що чоловік оголений по пояс та розмахує ножем.
Нападника збили патрульною машиною
Повідомлення про нападника надійшло у поліцію вранці. Найближчий патруль поліції загнав нападника у кут між будівлями і навіть збив машиною. Натомість чоловік кинувся до дверей автівки та відчинив їх.
Єдиним постраждалим виявився поліцейський, його поранення – неважке. Правоохоронці вистрелили у нападника кілька разів, у лікарні він помер.
Дивіться відео нападу з Осло / Відео 18+:
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У жовтні у Норвегії сталось масове вбивство
Зазначимо, що 13 жовтня чоловік з луком та ножем напав на мешканців міста Конгсберг, що неподалік Осло. Жертвами масового вбивства стали 5 людей, у ще трьох – важкі поранення. Як повідомили у поліції, що загиблих убили не стріли, а саме ніж.