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ОСМД разрешили самостоятельно устанавливать счетчики тепла и воды

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Правительство разрешило ОСМД самостоятельно устанавливать счетчики воды и тепла
Правительство разрешило ОСМД самостоятельно устанавливать счетчики воды и тепла / vechirniy.in.ua

Правительство предоставило право совладельцам многоквартирных домов самостоятельно устанавливать счетчики тепла и водоснабжения.

Об этом сообщил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко на своей странице в Facebook.

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Согласно утвержденных правительством требований и механизмов информирования владельцев домов об установке узлов коммерческого учета тепловой энергии и водоснабжения, совладельцы должны быть проинформированы о намерении установки, стоимости счетчика и проектных работах не менее чем за два месяца.

И главное, совладельцам предоставляется право самостоятельно устанавливать приборы учета, и никакого согласования от монопольных компаний для этого не нужно. Это ускорит процесс установки средств учета, которые в дальнейшем будут способствовать экономии потребления энергоресурсов и водоснабжения,
– написал Зубко.

Информацию об установке счетчика будут размещать на официальном веб-сайте оператора внешних инженерных сетей.

В случае, если оператор не имеет официального веб-сайта, информация будет размещаться на портале органа местного самоуправления и информационных досках в подъездах домов.

Смотрите видео: Правительство приняло Порядок информирования оператором наружных инженерных сетей

 

Теги: Новости Украины ОСМД коммунальные услуги Геннадий Зубко
Источник: 24 Канал
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