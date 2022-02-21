Отмена рейсов продиктована информационным обострением

О ситуации в авиапространстве рассказал министр инфраструктуры Алексей Кубраков. Это произошло на пресс-конференции в Киеве 21 февраля.

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К подобным сценариям форс-мажорных ситуаций в нашем авиапространстве мы готовились с 2014 года. У нас проводятся регулярные учения, привлечены все наши органы. Нынешняя отмена рейсов рядом иностранных авиакомпаний продиктована исключительно информационным обострением ситуации, а не реальными изменениями относительно безопасности,

– объяснил чиновник.

Сообщение Киева с основными городами Европы обеспечено

Кубраков заверил, что государство оперативно работает, чтобы замещать отмененные рейсы украинскими авиаперевозчиками. Поэтому сейчас авиасообщение Киева с ключевыми городами Европы обеспечено в полном объеме.

Директор Международного аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский отметил, что авиакомпании часто вносят изменения в расписание. Они связаны с заменой судна, пассажировместимости, и тому подобное. Такие решения перевозчики принимают из-за "кризиса в Украине и вопроса безопасности".

Украинское небо не закрыто, и мы способны обеспечивать высокий уровень безопасности полетов и пассажиров,

– заверил Дубревский.

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