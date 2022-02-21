Рейси скасовують через інформаційне загострення

Про ситуацію з авіапростором розповів міністр інфраструктури Олексій Кубраков. Це відбулося на пресконференції у Києві 21 лютого.

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До подібних сценаріїв форс-мажорних ситуацій у нашому авіапросторі ми готувалися з 2014 року. У нас проводяться регулярні навчання, залучені всі наші органи. Нинішнє скасування рейсів низкою іноземних авіакомпаній продиктоване виключно інформаційним загостренням ситуації, а не реальними змінами щодо безпеки,

– пояснив урядовець.

Сполучення Києва з основними містами Європи забезпечене

Кубраков запевнив, що держава оперативно працює, щоб заміщувати скасовані рейси українськими авіаперевізниками. Тому зараз авіасполучення Києва з ключовими містами Європи забезпечене в повному обсязі.

Директор міжнародного аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський зазначив, що авіакомпанії часто вносять зміни у розклад. Вони пов'язані з заміною судна, пасажиромісткістю тощо. Такі рішення перевізники схвалюють через "кризу в Україні та питання безпеки".

Українське небо не закрите і ми здатні забезпечувати високий рівень безпеки польотів та пасажирів,

– запевнив Дубревський.

Він зазначив, що Мінінфраструктури, аеропорти та українські авіакомпанії мають сценарій дій на випадок, якщо більшість іноземних авіакомпаній вирішать скасувати рейси в Україну.

Які компанії скасували рейси

Німецька авіакомпанія Lufthansa скасувала усі рейси до та з Києва на період 21 – 28 лютого. Замість неї до Мюнхена та Женеви літатимуть МАУ.

Austrian Airlines також вирішила не літати з Відня до Києва та Одеси. Однак авіакомпанія і далі здійснюватиме рейси до Львова.

До 28 лютого Swiss не літатиме з Києва до Цюриха. Авіакомпанія навіть відмовилася виконувати транзитні рейси на території повітряного простору України.

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