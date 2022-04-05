О пожертвовании он сообщил в своем твиттере. Кроме того, предприниматель выразил надежду, что больше никогда не увидит подобных ужасов.

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100 миллионов чешских крон на оружие

Один из богатейших чешских предпринимателей Иво Лукачевич перечислил на украинскую армию 100 миллионов чешских крон (более 4 миллионов долларов). Он отметил, что эти средства необходимы героическим военным для закупки оружия.

Я отправляю 100 миллионов крон, чтобы как можно быстрее купить оружие для героической украинской армии,

– написал Лукачевич.

По его словам, именно оружие способно ускорить завершение войны.

Чем быстрее сломаются российские беспомощные люди, тем больше будет спасенных невинных детей, женщин и мирных жителей,

– отметил предприниматель.

Посольство Украины в Чехии выразили благодарность за этот поступок. Они подчеркнули, что сейчас недостаточно говорить о военных преступлениях России в Украине, нужно усилить наших защитников, чтобы они как можно быстрее освободили украинские города от оккупантов.

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