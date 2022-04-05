О пожертвовании он сообщил в своем твиттере. Кроме того, предприниматель выразил надежду, что больше никогда не увидит подобных ужасов.
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100 миллионов чешских крон на оружие
Один из богатейших чешских предпринимателей Иво Лукачевич перечислил на украинскую армию 100 миллионов чешских крон (более 4 миллионов долларов). Он отметил, что эти средства необходимы героическим военным для закупки оружия.
Я отправляю 100 миллионов крон, чтобы как можно быстрее купить оружие для героической украинской армии,
– написал Лукачевич.
По его словам, именно оружие способно ускорить завершение войны.
Чем быстрее сломаются российские беспомощные люди, тем больше будет спасенных невинных детей, женщин и мирных жителей,
– отметил предприниматель.
Посольство Украины в Чехии выразили благодарность за этот поступок. Они подчеркнули, что сейчас недостаточно говорить о военных преступлениях России в Украине, нужно усилить наших защитников, чтобы они как можно быстрее освободили украинские города от оккупантов.
Зверства на Киевщине: как реагирует мир
Кадры из Бучи изменили риторику мира по поводу войны в Украине.
- Ряд европейских политиков, которые раньше оставались в стороне, призывают усилить санкции против России.
- Отреагировали на зверства оккупантов и в Организации Объединенных Наций, отметив, что необходимо провести независимое расследование и привлечь к ответственности тех, кто совершал преступления в Буче.
- Владимир Зеленский заявил, что российской стороне придется ответить за все страдания, которые она принесла в Украину.
- Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что зверские убийства в Буче выходят за пределы обычной квалификации.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что весь мир после увиденного в Буче должен поддержать санкции против России.