Основатель Roosh Сергей Токарев о стартапах: фаундерам нужна помощь, а не давление

IT-рынок продолжает расширяться и уплотняться. Конкуренция внутри ниш растёт. А те стартапы, которые обещают создание новых – не застрахованы от провала. Как в таких сложных условиях определить перспективный проект для инвестиций, в ходе Cyprus IT Forum рассказал инвестор с более чем десятилетним опытом, основатель технологической компании Roosh Сергей Токарев.

Больше 100 кейсов за плечами

В портфеле Сергея Токарева насчитывается больше ста инвестиций. Самая известная из них – популярное во всём мире приложение по замене лиц на фотографиях и видео Reface. Также известными инвестиционными кейсами Токарева и его фонда Roosh являются смарт-кольцо Oura Ring и вклад в компанию по созданию 3D-аватаров Facemoji совместно с Twitter.

Это тот самый Metaverse, о котором все говорят. Каждая социальная сеть сейчас пытается превратиться в нечто большее, чем просто социальную сеть, и стать целым миром. Собственно, это одна из таких попыток, которая достаточно интересно выглядит,

– рассказал Сергей Токарев.

Помимо проектов, порождающих метавселенные, по мнению инвестора, одним из трендовых направлений становятся no-code игры – игровые приложения в мессенджерах Viber, Telegram, Messenger и др. Недавно Токарев инвестировал в компанию-разработчика таких игр – Playco. Лид-инвестором раунда стал американский венчурный фонд Sequoia Capital.

Твои фейлы – твой успех

Далеко не все проекты, в которые инвесторы вкладывают деньги, окупаются. Особенно часто ошибки совершают люди, которые только приходят в инвестиции. Сергей Токарев рассказывает, что и в его истории были провальные проекты. Впрочем, это не причина отчаиваться и останавливаться, считает он. Неудачи дают ценный опыт и упорство идти дальше, несмотря на трудности. Именно это и становится предвестником успеха.

Ваши неудачи предопределяют то, как вы будете двигаться дальше. С каким багажом знаний и опытом, как именно вы станете решать новые проблемы. Чистая математика: больше фейлов – больше новых попыток с улучшенной экспертизой – больше успеха,

– отметил Токарев.

Качественный аудит – многоступенчатая экспертиза

Из собственного опыта Токарев вынес много ценных уроков, которыми делится с другими инвесторами. В первую очередь, считает Сергей, стоит обратить внимание на человеческий фактор.

"99% фейлов случаются из-за человеческого фактора. Не когда люди действительно хотели что-то сделать, но не получилось, а когда пытались заработать "здесь и сейчас". Поэтому у нас есть вопрос к фаундерам: "Как вы видите следующие 10 лет своей жизни в рамках этого проекта?". Если вы слышите ответ "Я сейчас быстренько всё за 2 годика сделаю и всё" – это однозначно повод бежать. Настоящий успех к компаниям приходит только на 6-8 году жизни", – поделился Токарев.

Далее идею следует апробировать. Понять, решает ли она какую-нибудь актуальную проблему.

Даже если продукта ещё нет, ты начинаешь рассказывать о нём своему близкому окружению. Если ты видишь, что у людей загораются глаза и им понятна твоя идея, это верный сигнал того, что ты движешься в правильном направлении. Если в глазах недоумение, это повод переосмыслить идею, продукт,

– рассказал Сергей Токарев.

Следующий этап – аналитика. Её основа – надёжная команда экспертов из разных областей. В ней обязательно присутствует СТО, продакт-менеджер и команда маркетологов.

"Ни для кого не секрет, что главная экспертиза сейчас – это маркетинг. У большинства компаний, которые к нам попадают, зачастую всё хорошо с точки зрения технологий. Но с маркетингом у 99% из них – полное непонимание", – поделился инвестор.

Параллельно проект должна проработать команда по управлению рисками. Эти люди отслеживают всё, что происходит на рынке и в выбранной нише. Работа в этом направлении продолжается и после вложения средств.

"Для каждой компании мы всегда выбираем компании-эталоны из этой же сферы и следим за их показателями, сравнивая с нашими. Когда идут существенные отклонения, мы начинаем разбираться почему. Задаём вопросы и формируем базу знаний. На каждую инвестицию у нас есть досье. Строчка за строчкой в него добавляются важные параметры, которые потом позволяют нам принимать решения", – рассказал Токарев.

Эдвайзинг и менторство

Сергей Токарев уверен, что успех портфельной компании, особенно для ангельских инвесторов, напрямую связан с эдвайзингом и менторством в этих проектах.

Например, я не являюсь ко-фаундером Reface, но я делал работу ко-фаундера. Каждый день находил все связи, которые нужны были для того, чтобы этот проект был успешным. Находил всех нужных технических специалистов. Я делал гораздо больше, чем просто инвестор. Мне кажется, действительно большого успеха можно добиться только с таким подходом,

– считает Токарев.

Обобщая все сказанное выше, Сергей Токарев озвучил важное правило, выработанное на собственном опыте: "Фаундерам нужна помощь. Точно не дополнительное давление сверху".