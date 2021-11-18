Більше 100 кейсів за плечима

У портфелі Сергія Токарєва налічується понад сто інвестицій. Найвідоміша з них – популярний у всьому світі додаток із заміни облич на фотографіях та відео Reface. Також відомими інвестиційними кейсами Токарєва та його фонду Roosh є смарт-кільце Oura Ring та вклад у компанію зі створення 3D-аватарів Facemoji спільно з Twitter.

Це той самий Metaverse, про який усі говорять. Кожна соціальна мережа зараз намагається перетворитися на щось більше, ніж просто соціальну мережу, та стати цілим світом. Власне це одна з таких спроб, яка досить цікаво виглядає,

– розповів Сергій Токарєв.

Окрім проєктів, що створюють метавсесвіти, на думку інвестора, одним із трендових напрямків стають no-code ігри – ігрові програми в месенджерах Viber, Telegram, Messenger та ін. Нещодавно Токарєв інвестував у компанію-розробника таких ігор – Playco. Лід-інвестором раунду став американський венчурний фонд Sequoia Capital.

Твої фейли – твій успіх

Далеко не всі проєкти, в які інвестори вкладають гроші, окуповуються. Особливо часто помилки роблять люди, які щойно прийшли у сферу інвестицій. Сергій Токарєв розповідає, що й у його історії були провальні проєкти. Втім, це не причина зневірятися і зупинятися, вважає він. Невдачі дають цінний досвід і завзятість йти далі, попри труднощі. Саме це і стає провісником успіху.

Ваші невдачі визначають те, як ви рухатиметеся далі. З яким багажем знань та досвідом, як саме ви станете вирішувати нові проблеми. Чиста математика: більше фейлів – більше нових спроб із покращеною експертизою – більше успіху,

– зазначив Токарєв.

Якісний аудит – багатоступінчаста експертиза

З власного досвіду Токарєв виніс багато цінних уроків, якими ділиться з іншими інвесторами. Насамперед, вважає Сергій, варто звернути увагу на людський чинник.

"99% фейлів трапляються через людський чинник. Не коли люди справді хотіли щось зробити, але не вийшло, а коли намагалися заробити "тут і зараз". Тому ми маємо питання до фаундерів: "Як ви бачите наступні 10 років свого життя в рамках цього проєкту?". Якщо ви чуєте відповідь "Я зараз швиденько все за 2 роки зроблю і все" – це однозначно привід бігти. Справжній успіх до компаній приходить лише на 6–8 році життя", – поділився Токарєв.

Далі ідею слід спробувати. Зрозуміти, чи вирішує вона якусь актуальну проблему.

Навіть якщо продукту ще немає, ти починаєш розповідати про нього своєму близькому оточенню. Якщо ти бачиш, що в людей запалюються очі, їм зрозуміла твоя ідея, це вірний сигнал того, що ти рухаєшся в правильному напрямку. Якщо в очах здивування, це є привід переосмислити ідею, продукт,

– розповів Сергій Токарєв.

Наступний етап – аналітика. Її основа – надійна команда експертів із різних областей. У ній обов'язково присутні СТО, продакт-менеджер та команда маркетологів.

"Ні для кого не секрет, що головна експертиза сьогодні – це маркетинг. У більшості компаній, які до нас потрапляють, часто все добре з погляду технологій. Але з маркетингом у 99% із них – повне нерозуміння", – поділився інвестор.

Паралельно проєкт має опрацювати команда з управління ризиками. Ці люди відстежують все, що відбувається на ринку та у вибраній ніші. Робота у цьому напрямі продовжується і після інвестування коштів.

"Для кожної компанії ми завжди обираємо компанії-еталони із цієї ж сфери та стежимо за їх показниками, порівнюючи з нашими. Коли йдуть суттєві відхилення, ми починаємо розбиратися чому. Задаємо питання та формуємо базу знань. На кожну інвестицію ми маємо досьє. Рядок за рядком до нього додаються важливі параметри, які потім дозволяють нам ухвалювати рішення", – розповів Токарєв.

Едвайзинг та менторство

Сергій Токарєв упевнений, що успіх портфельної компанії, особливо для ангельських інвесторів, безпосередньо пов'язаний з едвайзингом та менторством у цих проєктах.

Наприклад, я не ко-фаундер Reface, але я робив роботу ко-фаундера. Щодня знаходив усі зв'язки, які були потрібні для того, щоб цей проєкт був успішним. Знаходив усіх необхідних технічних фахівців. Я робив набагато більше, аніж просто інвестор. Мені здається, справді великого успіху можна досягти лише з таким підходом,

– вважає Токарєв.

Узагальнюючи сказане вище, Сергій Токарєв озвучив важливе правило, вироблене на власному досвіді: "Фаундерам потрібна допомога. Точно не додатковий тиск згори".