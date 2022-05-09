Погибший воин был также основателем военно-патриотической организации "Украинский легион". Ее создал еще в 2014 году в целях защиты Украины от агрессии.

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Святослав Стеценко, честь! Человек чести, идеалист, воин. Многолетний двигатель борьбы украинцев за право на вооруженную защиту. Мы продолжим и окончим наше дело. Я знаю, вы верили в бессмертие души. Наблюдайте там и подсказывайте,

– говорит адвокат Виталий Коломиец.

С началом полномасштабного российского вторжения Стеценко стал в ряды 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени Якова Гандзюка, которая держит оборону Николаева.

Что известно о деятельности погибшего Героя

Святослав Стеценко был полковником запаса ВСУ. Во времена Майдана возглавлял "Общественный караул" Дарницкого района Киева.

Став одним из основателей общественного объединения "Украинский легион", являлся инструктором, одним из активных участников "Движения содействия территориальной обороне Украины".



Погибший Герой Святослав Стеценко / Фото из фейсбука Виктора Ломоноса

Также погибший в прошлом был экспертом Украинского института по правам человека и представителем Уполномоченного по правам человека.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя Святослава Стеценко.

Погибшие на войне с Россией

Недавно печальная весть всколыхнула украинцев с фронта. В боях погиб журналист Александр Махов. Он был ветераном и резервистом и еще 24 февраля заявил, что идет на фронт, говорил, что будет биться, пока будут на это силы. В апреле защитнику исполнилось 36 лет. Он погиб в Харьковской области, в боях под Изюмом.

Еще один журналист Максим Мединский 29 апреля отдал жизнь за Украину. Он был родом из Одесской области, в бою осталась 3-летняя дочь. Он рассказывал, что она для него – смысл жизни. Он также воевал в 2014 году. Когда началось полномасштабное вторжение, мужчина снова ушел на фронт.

Львовский поэт и националист Юрий Руф также погиб, защищая землю от русских захватчиков. Он стал воином и защитником земли 2 апреля 2022 года. Погиб в борьбе в Луганской области.

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