Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что, по его мнению, арест Дурова не повлияет на сеть Telegram. Однако если российская пропаганда будет активно распространять сообщения о незаконности его задержания, то это будет указывать на то, что Дуров является очень важным активом для Кремля. Вероятно, он сотрудничал с Россией.

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России ценная информация от Дурова

Иван Ступак отметил, что сетью Telegram очень часто пользуются военные России на территории Украины для переброски координат, корректировки огня и отчетов о проделанной работе.

Появились уже сообщения, что в России чиновникам начали поступать указания срочно полностью удалять со своих устройств приложение Telegram. Там опасаются, что таким образом западные спецслужбы могут получить доступ к множеству информации и различных данных российских войск,

– сказал бывший сотрудник СБУ.

Он добавил, что военкоры России активно ведут телеграмм-каналы. Там у них может храниться важная информация, которую им передают даже с территории Украины.