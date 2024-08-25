Колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що, на його думку, арешт Дурова не вплине на мережу Telegram. Однак якщо російська пропаганда активно поширюватиме повідомлення про незаконність його затримання, то це вказуватиме на те, що Дуров є дуже важливим активом для Кремля. Ймовірно, він співпрацював із Росією.

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Росії цінна інформація від Дурова

Іван Ступак зазначив, що мережею Telegram дуже часто користуються військові Росії на території України для перекидання координат, коригування вогню та звітів про виконану роботу.

З'явилися вже повідомлення, що у Росії чиновникам почали надходити вказівки терміново повністю видаляти зі своїх пристроїв додаток Telegram. Там побоюються, що таким чином західні спецслужби можуть отримати доступ до безлічі інформації та різноманітних даних російських військ,

– сказав колишній співробітник СБУ.

Він додав, що воєнкори Росії активно ведуть телеграм-канали. Там у них може зберігатись важлива інформація, яку їм передають навіть із території України.