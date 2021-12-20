Об этом рассказал эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий в эфире 24 канала. Как он отметил, сейчас со стороны России происходят как демонстративные, так и реальные действия по обострению ситуации.

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Впрочем, по мнению Козия, на этот счет не стоит сильно волноваться. Основной задачей Украины является наладить правильную работу с международными партнерами.

В то же время в дальнейшем необходимо настоятельно внедрять все реформы для получения Плана действий по членству в НАТО.

Понятно, что Москва будет использовать все возможные рычаги, чтобы помешать Украине и не дать возможности вступить в НАТО. Это используется как реальный повод, но сейчас основная задача России – удержать Украину любым путем в поле своего влияния. Игорь Козий Эксперт Института евроатлантического сотрудничества

Козий рассказал о действиях России по Украине: смотрите видео

Отношение России к вступлению Украины в НАТО: последние новости