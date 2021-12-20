Об этом рассказал эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий в эфире 24 канала. Как он отметил, сейчас со стороны России происходят как демонстративные, так и реальные действия по обострению ситуации.
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Впрочем, по мнению Козия, на этот счет не стоит сильно волноваться. Основной задачей Украины является наладить правильную работу с международными партнерами.
В то же время в дальнейшем необходимо настоятельно внедрять все реформы для получения Плана действий по членству в НАТО.
Понятно, что Москва будет использовать все возможные рычаги, чтобы помешать Украине и не дать возможности вступить в НАТО. Это используется как реальный повод, но сейчас основная задача России – удержать Украину любым путем в поле своего влияния.
Козий рассказал о действиях России по Украине: смотрите видео
Отношение России к вступлению Украины в НАТО: последние новости
- Министерство иностранных дел России предлагает НАТО отказаться от ведения какой-либо военной деятельности в Украине, а также в целом на территории Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.
- В Кремле также заявили, что Североатлантический альянс играет с огнем, обещая членство Украины и Грузии.
- Председатель Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов заявил, что Россия атакует Украину, если она вступит в НАТО.
- Следует отметить, что, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, решение о вступлении Украины в НАТО будет базироваться на основе консультаций с европейскими партнерами Альянса, в том числе и с Украиной.