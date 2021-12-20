Про це розповів експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій в ефірі 24 каналу. Як він зауважив, наразі з боку Росії відбуваються як демонстративні, так і реальні дії для загострення ситуації.
До теми Їхні втрати будуть у рази більшими, ніж у 2014 році, – командувач ВМС про вторгнення Росії
Втім, на думку Козія, з цього приводу не варто сильно хвилюватися. Основне завдання України наразі – налагодити правильну роботу з міжнародними партнерами.
Водночас надалі необхідно наполегливо впроваджувати всі реформи для отримання Плану дій щодо членства в НАТО.
Зрозуміло, що Москва використовуватиме усі можливі важелі, щоб запобігти Україні й не дати можливості вступити до НАТО. Це використовується як реальний привід, але зараз основне завдання Росії – утримати Україну будь-яким шляхом у полі свого впливу.
Козій розповів про дії Росії щодо України: дивіться відео
Ставлення Росії до вступу України в НАТО: останні новини
- Міністерство закордонних справ Росії пропонує НАТО відмовитися від ведення будь-якої військової діяльності в Україні, а також – загалом на території Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії.
- У Кремлі також заявили, що Північноатлантичний альянс грається з вогнем, коли обіцяє членство Україні та Грузії.
- Голова Ради з питань зовнішньої та оборонної політики Росії Федір Лук'янов заявив, що Росія атакує Україну, якщо вона вступить до НАТО.
- Варто зауважити, що за словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, рішення щодо вступу України в НАТО базуватиметься на основі консультацій з європейськими партнерами Альянсу, зокрема й з Україною.