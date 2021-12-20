Про це розповів експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій в ефірі 24 каналу. Як він зауважив, наразі з боку Росії відбуваються як демонстративні, так і реальні дії для загострення ситуації.

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Втім, на думку Козія, з цього приводу не варто сильно хвилюватися. Основне завдання України наразі – налагодити правильну роботу з міжнародними партнерами.

Водночас надалі необхідно наполегливо впроваджувати всі реформи для отримання Плану дій щодо членства в НАТО.

Зрозуміло, що Москва використовуватиме усі можливі важелі, щоб запобігти Україні й не дати можливості вступити до НАТО. Це використовується як реальний привід, але зараз основне завдання Росії – утримати Україну будь-яким шляхом у полі свого впливу. Iгор Козій Експерт Інституту євроатлантичного співробітництва

Козій розповів про дії Росії щодо України: дивіться відео

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