Утром в Воздушных силах рассказали, сколько целей удалось ликвидировать во время обстрела. Там уточнили, что значительная часть дронов летела именно на Киевщину.
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Работа ПВО по российским "Шахедам"
Украинские защитники неба уничтожили 53 из 56 беспилотных летательных аппаратов, запущенных из Курска и Ейска в России. Обнаружили цели радиотехнические войска Воздушных сил.
Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Работала украинская ПВО на территории таких регионов:
- Киевская область;
- Черкасская область;
- Винницкая область;
- Полтавская область;
- Сумская область;
- Запорожская область;
- Кировоградская область;
- Николаевская область;
- Днепропетровская область;
- Черкасская область.
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