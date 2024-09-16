Утром в Воздушных силах рассказали, сколько целей удалось ликвидировать во время обстрела. Там уточнили, что значительная часть дронов летела именно на Киевщину.

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Работа ПВО по российским "Шахедам"

Украинские защитники неба уничтожили 53 из 56 беспилотных летательных аппаратов, запущенных из Курска и Ейска в России. Обнаружили цели радиотехнические войска Воздушных сил.

Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Работала украинская ПВО на территории таких регионов:

  • Киевская область;
  • Черкасская область;
  • Винницкая область;
  • Полтавская область;
  • Сумская область;
  • Запорожская область;
  • Кировоградская область;
  • Николаевская область;
  • Днепропетровская область;
  • Черкасская область.

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