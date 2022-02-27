Основное наступление россиян – на Полесском и Северском направлениях

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты продолжают агрессию против Украины. Основные усилия врага сосредоточены на Полесском и Северском операционных направлениях с целью блокирования Киева.

По данным ВСУ, на Полесье противник продолжает наращивать свою группировку.

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Подразделения 36 общевоинской армии РФ осуществляют движение в направлениях Бучи, Капитановки и Белогородки.

В Генштабе ВСУ сообщили, что для наведения переправ и материально-технического обеспечения подразделений оккупантов с территории Беларуси в направлении Чернобыля перемещаются инженерные подразделения.

К слову, в течение суток военная обстановка в Украине изменилась не существенно. Однако российские оккупанты деморализованы, поэтому противники не прибегают к активным наступательным действиям.

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