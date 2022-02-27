За даними ЗСУ, на Поліссі противник продовжує нарощувати своє угруповання.

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Підрозділи 36 загальновійськової армії РФ здійснюють рух у напрямках Бучі, Капітанівки та Білогородки.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що для наведення переправ та матеріально-технічного забезпечення підрозділів окупантів, з території Білорусі у напрямку Чорнобиля переміщуються інженерні підрозділи.

До слова, впродовж доби воєнна обстановка в Україні змінилася несуттєво. Однак російські окупанти деморалізовані, тому противники не вдаються до активних наступальних дій.

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