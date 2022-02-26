Основной целью операции оккупантов является окружение и блокирование Киева

Российские захватчики хотят окружить и заблокировать Киев. Это основная цель врага.

Россияне хотят "демилитаризации" и "денационализации" Украины. Их главное намерение – принуждение украинского руководства к смене политического курса на российских условиях.

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Враг слабеет

В Генштабе отметили, что подразделения российских оккупантов теряют наступательный темп.

Они ждут дополнительных подразделений и вынуждены останавливаться для пополнения запасов.