Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Он отметил, что до того, как наши войска вышли на Купянск, – основной российский поток шел на Купянск и дальше расходился на Изюм, на Сватово и на Рубежное.
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"Сейчас Купянск под нашим контролем – мы перерезали ту основную ветвь, которая питала группировку в Изюме, Северодонецке и в Рубежном", – отметил Свитан.
Сейчас организовалась новая ветвь из Валуек сразу на Сватово. Эта линия обороны, которую они пытаются выстроить, проходит вдоль логистической цепи – Валуйки, Сватово и дальше на Рубежное и Северодонецк,
– объяснил военный эксперт.
"Примерно так сейчас наполняется, в том числе группировка из Попасни. Ему уже не хватает того подвоза, поэтому сейчас они подбирают еще со стороны Дебальцево. Группировка из Попасни – это та, которая бьется лбом по нашему Бахмуту уже несколько месяцев и пробиться не может" , – отметил Свитан.
Смотрите видео: Свитан о ситуации на фронте
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