Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Він зазначив, що до того, як наші війська вийшли на Купʼянська, – основний російський потік йшов на Купʼянськ й далі розходився на Ізюм, на Сватове й на Рубіжне.
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"Зараз Купʼянськ під нашим контролем – ми перерізали ту основну гілку, яка живила угрупування в Ізюмі, Сєвєродонецьку й в Рубіжному", – зазначив Світан.
Зараз організувалася нова гілка з Валуйок одразу на Сватове. Ця лінія оборони, яку вони намагаються вибудувати, проходить вздовж логістичного ланцюга – Валуйки, Сватове й далі на Рубіжне й Сєвєродонецьк,
– пояснив військовий експерт.
"Приблизно так зараз наповнюється, в тому числі угрупування з Попасни. Йому вже не вистачає того підвозу, тому зараз вони добирають ще з боку Дебальцевого. Угрупування з Попасни – це те, яке бʼється чолом по нашому Бахмуту вже декілька місяців й пробитися не може", – зазначив Світан.
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