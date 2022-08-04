Основные события произойдут на юге, перелом в войне начался, – военный эксперт

российские оккупанты перебрасывают значительное количество живой силы и техники на правый берег Херсонщины – вероятно, для того, чтобы занять там оборонительные позиции. ВСУ умело уничтожают склады врага и имеют хороший плацдарм для контрнаступления.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт и генерал-майор ВСУ Сергей Савченко. Он также отметил, что оккупанты сейчас перегруппируют живую силу и это дает возможность поражать врага так, как нам это нужно.

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"Не обязательно бить на Херсонщине или контрнаступать там. Мы можем по правому берегу Днепра маневрировать в район Запорожья или ударить в направлении Мариуполя и Мелитополя", – говорит Сергей Савченко.

По его словам, та группировка, которую оккупанты сосредотачивают на правом берегу, россияне уже не смогут оперативно перебросить на другие направления.

Нужно полагаться на мудрость наших военных и на действия нашего Генштаба. Они доказывают нам, что на них можно положиться, говорит военный эксперт.

Сергей Савченко генерал-майор ВСУ, военный эксперт Для российских оккупантов непростая задача прорвать нашу оборону на любом направлении. На мой взгляд, основной театр боевых действий будет происходить именно на Юге.

"Но возникает проблема с нехваткой высокотехнологичного оружия. И это пока не позволяет нам быть сильными одновременно и повсюду. Наши защитники точно бьют по складам и базам врага, это происходит и на Востоке, но этого пока недостаточно", – говорит военный.

Мы с нетерпением ждем нового оружия, чтобы совершить масштабный перелом на фронте. Но я думаю, что эти изменения уже произошли,

– убежден Сергей Савченко.

Наши военные будут наступать тогда, когда будут готовы, ведь любое поспешное наступление может обернуться для нас большими потерями.

Освобождение украинской земли от оккупанта продолжается

В течение последней недели украинские военные освободили 2 населенных пункта в Донецкой области. Речь идет о Мазановке и Дмитровке. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов на брифинге. Мазановка расположена в 140 километрах от Донецка, а Дмитровка – в 61 километре.

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