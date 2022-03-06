Основные усилия наших военных сосредоточены на обороне Мариуполя – Генштаб ВСУ
Источник:фейсбук Генштаба ВСУ
В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что наши войска продолжают героически защищать Украину. В частности, усилия сосредоточены на обороне Мариуполя.
Как рассказывается в фейсбуке Генерального Штаба ВСУ, украинцы ведут упорные бои за удержание определенных рубежей.
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Что же касается врага, то он, терпя потери, делает постоянные попытки уклониться от прямого огневого контакта с нашими военными.
В Генштабе подчеркивают, что группировка объединенных сил проводит оборонную операцию в восточной части Донецкого операционного района.
Основные усилия сосредоточены на обороне города Мариуполя и нанесении огневого поражения превосходящим силам противника,
– говорится в сообщении.
Также в Генштабе отмечают, что противник пытается не потерять наступательного потенциала. В то же время, он несет значительные потери как в вооружении, технике, так и личном составе. А непрекращающееся сопротивление украинского народа его только деморализует.
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