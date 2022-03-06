Як розповідається у фейсбуці Генерального Штабу ЗСУ, українці ведуть запеклі бої за утримання визначених рубежів.

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Що ж стосується ворога, то він, зазнаючи втрат, робить постійні спроби ухилитися від прямого вогневого контакту з нашими військовими.

У Генштабі наголошують, що угруповання об'єднаних сил проводить оборонну операцію у східній частині Донецького операційного району.

Основні зусилля зосереджено на обороні міста Маріуполя та нанесенні вогневого ураження переважаючим силам противника,

– йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі наголошують на тому, що противник намагається не втратити наступального потенціалу. Водночас він несе значні втрати як в озброєнні, техніці, так і особовому складі. А невпинний спротив українського народу його лише деморалізовує.

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