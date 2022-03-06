Тисячі людей в місті опинились відрізаними від світу через дії окупантів. Міжнародна організація "Лікарі без кордонів" підтвердила, що гуманітарна ситуація в Маріуполі є катастрофічною.

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Без їжі та води

Як повідомляє організація, їхній представник в Україні слідкує за ситуацією. Немає води, електрики та опалення. Інтернет та телефонні послуги відключені. Лікарні, супермаркети та житлові будинки зазнали серйозних пошкоджень.

У місто неможливо ввести будь-яку допомогу. Представник організації каже, що людей в Маріуполі буквально змушують жити за рахунок снігу.

Це принцип людяності – дозволяти людям втекти, коли вирує війна. Цивільне населення, що потрапило в конфлікт, має бути захищене,

– заявив Лаурен Лігозат.

Також в організації зазначають, що людям непросто покинути Маріуполь й через те, що це їхній дім. Тут живуть їхні друзі та родина. Вони вже знають, що таке війна з 2014 року і розуміють, що можуть сюди більше не повернутись.



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