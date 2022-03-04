Основные усилия оккупантов сосредотачиваются на окружении Киева, – Генштаб ВСУ

В Генштабе ВСУ заявили, что основные усилия оккупанты сосредоточивают на окружении Киева. Защитники украинской столицы продолжают отбивать наступление врага.

Прессслужба Генштаба ВСУ подчеркнула, что продолжаются девятые сутки, с тех пор как украинский народ героически защищает родную землю от российского военного вторжения.

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Основные усилия оккупантов сосредоточивались на окружении Киева и ослаблении сопротивления в блокированных им населенных пунктах,

– говорится в сообщении.

Также оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары по населенным пунктам.

В Генштабе ВСУ отметили, что враг – деморализованный. Борьба идет, вместе украинцы победят.

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