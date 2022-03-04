Пресслужба Генштабу ЗСУ наголосила, що триває дев'ята доба, відколи український народ героїчно захищає рідну землю від російського воєнного вторгнення.
Зауважте В боях за Гостомель вже знищено щонайменше 50 окупантів
Основні зусилля окупантів зосереджувались на оточенні Києва та послабленні спротиву в блокованих ним населених пунктах,
– мовиться у повідомленні.
Також окупанти завдають ракетно-бомбових ударів по населених пунктах.
У Генштабі ЗСУ наголосили, що ворог – деморалізований. Боротьба триває, разом українці переможуть.
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.