Пресслужба Генштабу ЗСУ наголосила, що триває дев'ята доба, відколи український народ героїчно захищає рідну землю від російського воєнного вторгнення.

Зауважте В боях за Гостомель вже знищено щонайменше 50 окупантів

Основні зусилля окупантів зосереджувались на оточенні Києва та послабленні спротиву в блокованих ним населених пунктах,

– мовиться у повідомленні.

Також окупанти завдають ракетно-бомбових ударів по населених пунктах.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що ворог – деморалізований. Боротьба триває, разом українці переможуть.

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