300 ракет для "Пэтриот", 4 плана перемирия и санкции против 20 олигархов: основные заявления Сибиги

Украина ведет переговоры о поставках крайне важных 20-мм боеприпасов и рассчитывает получить как минимум 300 ракет-перехватчиков для ПВО этой зимой. Министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал о ключевых инициативах по перемирию, новых санкциях против российских бизнесменов и сотрудничестве с партнерами.

Об этом он заявил во время встречи с журналистами, раскрыв подробности оборонных и дипломатических усилий Киева.

Какие подробности?

По словам Сибиги, Украина уже достигла договоренностей о передаче 20-мм боеприпасов с партнерами, в частности с Испанией, Бельгией и Польшей.

Расчеты Министерства иностранных дел относительно потребности в 300 перехватчиках для Patriot основаны на оценках разведки. Россия ежемесячно производит от 120 до 140 баллистических ракет и уже накопила около 600 единиц на складах.

Параллельно Украина прорабатывает альтернативные пути укрепления системы противовоздушной обороны за счет привлечения отечественного частного сектора.

Сейчас мы просим партнеров заказывать перехватчики-дроны с реактивным двигателем. Наши частные производители готовы наращивать объемы производства при условии своевременного поступления средств,

– отметил Сибига.

Четыре инициативы по прекращению огня и зеркальные санкции

На дипломатическом треке партнеры предложили четыре варианта прекращения огня, среди которых наиболее широким является предложение Индии, а также инициативы Турции, Египта и США.

Украина готова к энергетическому и черноморскому перемирию только в случае их одновременного применения.

В ответ на исключение двух российских бизнесменов из международных санкций Киев подготовил санкционный список, в который вошли более 20 олигархов из России. Владимир Зеленский уже одобрил это решение, сейчас идет процесс его формализации.

Вы исключили двух олигархов, а мы добавим еще двадцать. Мы подготовили список, в который вошли более 20 российских олигархов. И также снова будем возвращать этих двоих,

– подчеркнул глава МИД.

Дипломатические контакты и безопасность в Европе

Особое внимание министр уделил законодательству в сфере евроинтеграции и взаимодействию с соседними странами. В частности, подготовлен законопроект о национальных меньшинствах и образовании для проведения консультаций с Венгрией, а также продолжается ежедневный диалог с Южной Кореей.

Сибига также предостерег европейских партнеров от иллюзий относительно ситуации с безопасностью на континенте, назвав российские диверсии в ЕС актами войны.

"Как бы Европа ни успокаивала себя, она уже находится в состоянии войны с Россией. Россия так считает. И эти операции, проводимые на территории европейских стран, – это уже не гибридные операции", – подчеркнул глава дипломатического ведомства.

Напомним, ранее мы писали, что, по расчетам военных, Силам обороны необходимо не менее 300 ракет-перехватчиков для защиты от российской баллистики этой зимой Сибига рассказал, сколько ракет для Patriot необходимо Украине.