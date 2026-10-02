Про це він заявив під час зустрічі з журналістами, розкривши деталі оборонних і дипломатичних зусиль Києва.

Які подробиці?

За словами Сибіги, Україна вже досягла домовленостей про передачу 20-мм боєприпасів із партнерами, зокрема з Іспанією, Бельгією та Польщею.

Розрахунки Міністерства закордонних справ щодо потреби в 300 інтерсепторах для Patriot базуються на оцінках розвідки. Росія щомісяця виготовляє від 120 до 140 балістичних ракет і вже накопичила близько 600 одиниць на складах.

Паралельно Україна опрацьовує альтернативні шляхи посилення системи протиповітряної оборони через залучення вітчизняного приватного сектору.

Ми зараз просимо партнерів замовляти інтерсептори-дрони з реактивним двигуном. Наші приватні виробники готові масштабуватися за умови надходження вчасно коштів,

– зазначив Сибіга.

Чотири ініціативи припинення вогню та дзеркальні санкції

На дипломатичному треку партнери запропонували чотири варіанти припинення вогню, серед яких найширшою є пропозиція Індії, а також ініціативи Туреччини, Єгипту та США.

Україна готова до енергетичного та Чорноморського перемир'я лише у разі їхнього одночасного застосування.

У відповідь на вилучення двох російських бізнесменів із міжнародних обмежень Київ підготував санкційний список, до якого увійшли понад 20 олігархів із Росії. Володимир Зеленський уже схвалив це рішення, наразі триває процес його формалізації.

Ви вилучили двох олігархів, а ми внесемо додатково двадцять. Ми підготували список, понад 20 російських олігархів. І також знову будемо цих двох повертати,

– наголосив очільник МЗС.

Дипломатичні контакти та безпека в Європі

Окрему увагу міністр приділив євроінтеграційному законодавству та взаємодії з сусідніми країнами. Зокрема, підготовлено законопроєкт щодо національних меншин і освіти для розкладу консультацій із Угорщиною, а також триває щоденний діалог із Південною Кореєю.

Сибіга також застеріг європейських партнерів від ілюзій щодо безпекової ситуації на континенті, назвавши російські диверсії в ЄС актами війни.

"Як би себе Європа не заспокоювала, вона вже перебуває у війні з Росією. Росія так вважає. І ці операції, які проводяться на території європейських країн, це вже не гібридні операції", – підкреслив керівник дипломатичного відомства.

Нагадаємо, раніше ми писали, що за розрахунками військових Силам оборони необхідно щонайменше 300 ракет-перехоплювачів для захисту від російської балістики цієї зими Сибіга розповів, скільки ракет для Patriot необхідні Україні.