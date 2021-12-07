Речь идет о военной сфере. Такое мнение в эфире 24 каналу высказал директор Центра международных исследований Владимир Дубовик.

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Войска как козырь

По его словам, у Организации Североатлантического договора нет такого вооружения, как у России.

Основные его (Путина – 24 канал) козыри – это войска на границах с Украиной, потому что НАТО таких войск не имеет,

– подчеркнул Дубовик.

Он считает, что главным союзником России есть ее армия и флот. Путин опирается на свои военные мощности, чтобы сделать больно Украине и послать сигнал Киеву и Вашингтону.

"В Украине давно отвергли идею попыток вооруженным путем освободить Донбасс. О при наличии необходимых военных ресурсов этого делать не надо", – добавил эксперт.

Главное о разговоре Путина и Байдена

Именно сейчас проходит видеовстреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина.

Центральной темой разговора, как анонсировали обе стороны, является Украина.

В Кремле заявили, что не ожидают прорыва от переговоров двух президентов. По словам спикера Путина Дмитрия Пескова, сейчас отношения между странами не позволяют на это рассчитывать.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что американский президент поговорит с главой нашего государства после общения с Путиным.

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