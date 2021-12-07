Мовиться про військову сферу. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик.
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Війська як козир
За його словами, в Організації Північноатлантичного договору немає такого озброєння, як у Росії.
Основні його (Путіна – 24 канал) козирі – це війська на кордонах з Україною, бо НАТО таких військ не має,
– наголосив Дубовик.
Він вважає, що головним союзником Росії є її армія і флот. Путін опирається на свої військові потужності, аби зробити боляче Україні та надіслати сигнал Києву і Вашингтону.
"В Україні давно відкинули ідею спроб збройним шляхом звільнити Донбас. Пропри наявність необхідних військових ресурсів, цього робити не треба", – додав експерт.
Головне про розмову Путіна і Байдена
- Саме зараз відбувається відеозустріч президента США Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна.
- Центральною темою розмови, як анонсували обидві сторони, є Україна.
- У Кремлі заявили, що не чекають прориву від переговорів двох президентів. За словами речника Путіна Дмитра Пєскова, зараз відносини між країнами не дозволяють на це розраховувати.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що американський президент поговорить з очільником нашої держави після спілкування з Путіним.
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