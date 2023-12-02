Особенно в эти дни: Зеленский призвал украинцев не игнорировать тревогу

Владимир Зеленский во время обращения вечером 2 декабря обратился к украинцам с важной просьбой. Оно может уберечь жизнь.

Украинский лидер традиционно рассказал о самых важных событиях дня. Кроме того, он обратился к людям с важным напоминанием.

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Пожалуйста, не забывайте учитывать сигналы воздушной тревоги. Особенно в эти дни. Особенно. Не стоит легкомыслить, – подчеркнул президент.

Также напоминаем, что нельзя снимать и публиковать кадры работы защитников украинского неба. Это помогает русским оккупантам. Кроме того, доверять стоит только информации из официальных источников. Оккупанты ведут активную информационную войну.

Почему в последнее время оккупанты атакуют "Шахедами", а не ракетами

Прошлой осенью – зимой российские оккупанты часто атаковали Украину ракетами. В частности, часто враг совершал массированные атаки. В этом году оккупанты каждую ночь запускают "Шахеды". В то же время ракет – существенно меньше. В Воздушных силах такие изменения объясняют тем, что у России пока – недостаточно ракет для массированных ударов.

Юрий Игнат предположил, что в настоящее время страна-террористка имеет до 900 высокоточных ракет. Их оккупанты берегут для других задач. Если бы ракет было достаточно, оккупанты запускали бы их каждый день.