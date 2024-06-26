Обновление данных через Резерв+: юрист назвал важные нюансы

С 18 июня в приложении Резерв + стал доступен военно-учетный документ. Однако обновление данных военнообязанными онлайн еще не усовершенствовано юридически, поэтому работники ТЦК, встретив человека, могут отвести его для уточнения данных или проведения ВВК.

Юрист в вопросах армии и прохождения военной службы Александр Золотухин рассказал 24 Каналу, что в основе идеи Единого государственного реестра военнообязанных есть кабинет военнообязанного. Он является основным инструментом для обновления данных, подачи документов, получения информации или справок.

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Приложение Резерв +

Александр Золотухин объяснил, что приложение Резерв + это лишь приложение к кабинету военнообязанного. Его разработали для того, чтобы через мобильный способ получать необходимую информацию.

Через приложение можно только просматривать информацию, а кабинет является основным. Он создан для того, чтобы через него подавать нужные документы. Министерство обороны пока не разработало самого кабинета, через который гражданин мог бы обновить данные, подать документы или получить необходимые справки. Разработано только приложение,

– отметил он.

Чем опасно приложение Резерв +

По словам юриста, это приложение Резерв + не дает документ, который бы подтверждал, что данные обновлены.

Если человек зашел в приложение Резерв + и обновил данные, то он не получает никакого подтверждения того, что он это сделал,

– сказал Золотухин.

Он отметил, если представитель ТЦК попросит показать документы об обновлении данных, то военнообязанный, который регистрировался в приложении Резерв +, кроме этого приложения не сможет показать ничего.

Есть и другие варианты, чтобы получить документ об обновлении данных. Например, если человек обновляет их в ЦНАПе, то там ему дадут выписку с подписью и печатью администратора, который сформировал этот документ.

Наиболее безопасным и законом урегулирован остается способ обновления данных в ЦНАП или ТЦК. Приложение это хорошая альтернатива, но до конца законодательно не урегулирована,

– отметил юрист.