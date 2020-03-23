Особенности дистанционной работы и выплаты зарплаты во время карантина

В условиях общенационального карантина много украинцев работают дистанционно. Законодательство не полностью регулирует режим удаленной работы. Однако есть некоторые аспекты, на которые следует обратить внимание.

Особенности дистанционной работы объяснили на сайте "Координационного центра по предоставлению правовой помощи".

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Удаленная работа: основное

во время карантина или ограничительных мер работодатель может поручить работнику выполнять определенную работу дома;

отправить человека работать дома работодатель может без его согласия;

однако удаленная работа является лишь рекомендацией . Если компания работает, но человека не отпускают работать из дома, по возможности в целях безопасности можно взять отпуск;

. Если компания работает, но человека не отпускают работать из дома, по возможности в целях безопасности можно взять отпуск; работники могут коллективно обратиться к работодателю с просьбой перевести их на удаленный режим работы. Ведь обеспечение безопасных условий труда является его непосредственной обязанностью;

если работодатель решил позволить сотрудникам работать удаленно, стоит попросить официальный документ, который это подтверждает. Это нужно для предотвращения увольнения из-за "прогулов".

Зарплата во время карантина

компания может оформить время карантина как простой. Тогда работник получает зарплату. Время простоя не по его вине оплачивается не менее 2/3 оклада;

Тогда работник получает зарплату. Время простоя не по его вине оплачивается не менее 2/3 оклада; если работодатель не оформил простой, компания официально работает;

карантин юридически не позволяет работодателю не платить подчиненным зарплату, поэтому она полностью должна поступать работникам;

поэтому она полностью должна поступать работникам; оплата дистанционной работы регулируется внутренними приказами или распоряжениями на предприятии. Если занятость соответствует установленному графику работы, заработная плата выплачивается полностью.

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Основное о коронавирусе в Украине

По состоянию на 23 марта в Украине зафиксировали 73 случая заражения коронавирусом. Из них трое – умерли, один человек выздоровел, еще 22 – находятся в тяжелом состоянии.

Из них трое – умерли, один человек выздоровел, еще 22 – находятся в тяжелом состоянии. С 12 марта 2020 года в Украине ввели общенациональный карантин , чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится как минимум до 3 апреля.

, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится как минимум до 3 апреля. С 16 марта Украина закрыла границы для иностранцев, а с 18 марта запретила железнодорожные, авиа-, автобусные междугородние пассажирские перевозки . В некоторых городах устанавливают ограничения на движение общественного транспорта.

. В некоторых городах устанавливают ограничения на движение общественного транспорта. На время карантина не работают все учебные, культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе, кинотеатры и т. д. Исключения – аптеки, продуктовые магазины, АЗС, банки.

рестораны, кафе, кинотеатры и т. д. Исключения – аптеки, продуктовые магазины, АЗС, банки. Из-за коронавируса режим чрезвычайной ситуации ввели в Киеве, Черновицкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Ивано-Франковской и Киевской областях.



Как будут наказывать за нарушение карантина / Инфографика 24 канала