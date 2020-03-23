16:40
23 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Особливості дистанційної роботи та виплати зарплати в час карантину

      - Читать новость на русском
      Особливості дистанційної роботи під час карантину / sud.ua

      В умовах загальнонаціонального карантину багато українців працюють дистанційно. Законодавство не повністю регулює режим віддаленої роботи. Однак є деякі аспекти, на які слід звернути увагу.

      Особливості дистанційної роботи пояснили на сайті "Координаційного центру з надання правової допомоги".

      Читайте також Як в Україні каратимуть роботодавців, які звільняють людей під час карантину

      Дистанційна робота: основне

      • під час карантину або обмежувальних заходів роботодавець може доручити працівникові виконувати певну роботу вдома;
      • відправити людину працювати вдома роботодавець може без її згоди;
      • однак дистанційна робота є лише рекомендацією. Якщо компанія працює, але людину не відпускають працювати з дому, за можливості задля безпеки можна взяти відпустку;
      • працівники можуть колективно звернутися до роботодавця з проханням перевести їх на дистанційний режим роботи. Адже забезпечення безпечних умов праці є його безпосереднім обов'язком;
      • якщо роботодавець вирішив дозволити співробітникам працювати віддалено, варто попросити офіційний документ, який це підтверджує. Це потрібно для запобігання звільнення через "прогули".

      Зарплата під час карантину

      • компанія може оформити час карантину як простій. Тоді працівник отримує зарплату. Час простою не з його вини оплачується не менше, ніж 2/3 окладу;
      • якщо роботодавець не оформив простій, компанія офіційно працює;
      • карантин юридично не дозволяє роботодавцю не платити підлеглим зарплату, тому вона повністю повинна надходити працівникам;
      • оплата дистанційної роботи регулюється внутрішніми наказами чи розпорядженнями на підприємстві. Якщо зайнятість відповідає встановленому графіку роботи, заробітна плата виплачується повністю.

      Зверніть увагу: Домашній офіс: як організувати робочий процес

       

      Основне про коронавірус в Україні

      • Станом на 23 березня в Україні зафіксували 73 випадки зараження коронавірусом. З них троє – померли, одна людина одужала, ще 22 – перебувають у важкому стані.
      • З 12 березня 2020 року в Україні ввели загальнонаціональний карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме щонайменше до 3 квітня.
      • З 16 березня Україна закрила кордони для іноземців, а з 18 березня заборонила залізничне, авіа-, автобусне міжміське пасажирське перевезення. Деяких містах встановлюють обмеження на рух громадського транспорту.
      • На час карантину не працюють усі навчальні, культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе, кінотеатри тощо. Винятки – аптеки, продуктові магазини, АЗС, банки.
      • Через коронавірус режим надзвичайної ситуації ввели у Києві, Чернівецькій, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Івано-Франківській та Київській областях.

      карантин
      Як каратимуть за порушення карантину /  Інфографіка 24 каналу

      Введення надзвичайного стану Рада може розглянути 24 березня, – ЗМІ
      сьогодні
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Гроші Зарплата Робота
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 16:08 Супрун назвала поширені фейки про коронавірус: перевірте чи не робите так
      Анастасія Лукашевська
      сьогодні , 15:03 Кремлівська "фабрика брехні", або Мити треба не лише руки, а й вуха
      Оксана Забужко
      18 березня , 12:23 У Європі бум онлайн-покеру через коронавірус
      сьогодні , 12:30 Що включає в себе гарантія на нове авто?
      сьогодні , 14:03 Киянам заборонили відвідувати дитячі і спортивні майданчики: інфографіка
      Вероніка Климська
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук