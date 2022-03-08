Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус записал очередное видеообращение. В нем поздравил женщин с праздником 8 Марта.

Читайте также ВСУ подсказали, что подарить любимой на 8 марта: веселое видео

Чаус поздравил женщин с Восьмым марта

Вячеслав Чаус отметил, что сдержанно ставится к празднику 8 Марта, потому что считает, что у настоящих мужчин есть еще по меньшей мере 364 дня в году, чтобы своим любимым, сестрам, матерям сделать приятное, подарить цветы, улыбку, эмоции.

Но сегодня – особенное 8 Марта. Ведь оно во время войны. Я хочу поздравить всех наших волонтеров, девушек-военных, полицейских, представительниц коммунальных служб и служб поддержки,

– сказал глава ОВА.

Он подчеркнул, что женщины стали рядом с мужчинами и помогают защищать страну. Чаус также выразил уверенность, что очень скоро наступят времена расцвета Украины. Тогда у каждого мужчины будет весь год, чтобы целовать и говорить теплые слова.

Поздравление Чауса с 8 Марта: смотрите видео

Напомним, раньше с 8 Марта женщин поздравил и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!