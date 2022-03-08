Очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус записав чергове відеозвернення. У ньому привітав жінок зі святом 8 Березня.

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Чаус привітав жінок з Восьмим березня

В'ячеслав Чаус зазначив, що стримано ставиться до свята 8 Березня, бо вважає, що справжні чоловіки мають ще щонайменше 364 дні в році, щоб своїм коханим, сестрам, матерям зробити приємне, подарувати квіти, усмішку, емоції.

Але сьогодні – особливе 8 Березня. Адже воно у час війни. Я хочу привітати всіх наших волонтерок, дівчат-військових, поліцейських, представниць комунальних служб і служб підтримки,

– сказав глава ОВА.

Він наголосив, що жінки стали поруч з чоловіками та допомагають боронити країну. Чаус також висловив впевненість, що дуже скоро настануть часи розквіту України. Тоді у кожного чоловіка буде весь рік, аби цілувати та говорити жінкам теплі слова.

Привітання Чауса з 8 Березня: дивіться відео

Нагадаємо, раніше з 8 Березня жінок привітав і глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.